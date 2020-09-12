أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بفيروس كورونا

وأكد النادي في بيان أن الكشف عن الإصابة جاءت بعد الاختبارات التي أجريته له مؤخرا، لافتا إلى أن المدرب الأرجنتيني لم تظهر عليه أي أعراض وسيخضع للعزل المنزلي.

Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio.



➡️ https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2020

وكان نادي أتلتيكو مدريد أنهى معسكره بمدينة سيجوفيا، وعاد إلى العاصمة الإسبانية بسبب رصد حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأجريت، يوم الخميس اختبارات كورونا، وظهرت نتائجها يوم الجمعة، لتكشف عن هذ الحالة الإيجابية الوحيدة والتي حدثت، وفقا للنادي، في محيط العائلة وقبل بدء المعسكر، وسيخضع جميع أعضاء الفريق الأول والأشخاص المخالطين للمصاب إلى اختبارات أخرى، ولحين ظهورالنتائج، لن يستأنف أتلتيكو مدريد تدريبات التحضير للدوري.