للمرة الثانية في ثلاث سنوات… اليابانية نعومي أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أحرزت نعومي أوساكا لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما فازت 1-6 و6-3 و6-3 على لاعبة بيلاروس، فيكتوريا أزارينكا، لتتوج باللقب للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

موسكو - سبوتنيك. ومع إقامة البطولة على الأراضي الصلبة دون حضور مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19، لم تتأثر اللاعبة اليابانية المصنفة الرابعة بهذه الأجواء غير المعتادة وقدمت عرضا رائعا لتحصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

Naomi Osaka, a un mes de cumplir 23 años, se coronó campeona del US Open, tras vencer a Victoria Azarenka en 3 sets. 🎾 🏆 pic.twitter.com/SyIHBqMOqW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2020

World Number Nine Naomi Osaka has won her third Grand Slam and second U.S. Open. The name of Tamir Rice - a 12-year-old boy shot dead by a white policeman while holding a toy gun - featured on her mask for the US Open final. #9News pic.twitter.com/gUg9q1JInI — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) September 12, 2020

وحافظ الفوز للاعبة البالغ عمرها 22 عاما على العلامة الكاملة في المباريات النهائية بالبطولات الأربع الكبرى بينما خسرت أزارينكا في نهائي أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة بعد 2012 و2013 أيضا.