رئيس "يو إف سي" يعلق على إعدام مصارع إيراني... صورة

قدم رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، دانا وايت، تعازيه في وفاة المصارع نافيد أفكاري بعد الحكم عليه بالإعدام من قبل القضاء الإيراني لمشاركته في الاحتجاجات.

ونشر وايت صورة للرياضي الإيراني أفكاري البالغ من العمر 27 عاما على انستغرام، وكتب تعليقا يقول "لذكرى نافيد أفكاري".

View this post on Instagram A post shared by Dana White (@danawhite) on Sep 12, 2020 at 5:05pm PDT

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري".

ووجهت له إيران، تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري. وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية "إلى زعماء إيران.. سأقدر بشدة موقفكم إذا انقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".