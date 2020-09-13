إيقاف سباق توسكان بسبب حوادث ونزول سيارة الأمان مرتين... صور

توقف السباق الأول على الإطلاق في موجيلو بجائزة توسكان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في إيطاليا، اليوم الأحد، بسبب عدة حوادث ونزول سيارة الأمان مرتين في غضون ثماني لفات.

وتناثر الحطام عند خط بداية السباق بعد حادث بين أنطونيو جيوفيناتزي سائق ألفا روميو وكارلوس ساينز سائق مكلارين وكيفن ماجنوسن سائق هاس أثناء إعادة انطلاق السباق بعد خروج سيارة الأمان لأول مرة.

وكان فالتيري بوتاس في الصدارة مع مرسيدس وخلفه زميله لويس هاميلتون ويتحكم السائق الفنلندي في انطلاق السباق.

ومع استعداد بوتاس للانطلاق بدا أن السائقين في الخلف لم ينتبهوا لعدم انطلاق السباق بعد. واصطدم ساينز بمؤخرة سيارة جيوفيناتزي.

وأبلغ مرسيدس سائقه بوتاس "نعتقد أن السائقين في الخلف انطلقوا قبل انطلاقتك".

وقال ساينز إنه وبقية السائقين بخير، مضيفا "الحادث مرعب جدا". وفقا لـ "رويترز".

وعادت سيارة الأمان إلى الحلبة مرة أخرى قبل أن يتوقف السباق.

The incident brings out a RED FLAG 🚩



Four drivers were involved in this crash - Giovinazzi, Latifi, Magnussen and Sainz - all are out of their cars and seemingly ok 👍#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/vE0FuXm0A9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

وتعجب رومان جروجان سائق هاس "هذا كان... تصرفا غبيا من أي من كان في المقدمة. هل يريدون قتلنا؟ هذا أسوأ شيء شاهدته على الإطلاق".

وكانت سيارة الأمان نزلت إلى الحلبة في اللفة الأولى عندما اصطدم بيير جاسلي، الفائز في مونزا، الأحد الماضي، مع ألفا تاوري، مع ماكس فرستابن سائق رد بول.

Verstappen got a slow start and radioed to the team that he had no power



He then got caught up in a midfield tangle before ploughing into the gravel at Turn 2 😮#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/v89iNL2S2D — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

وهذا هو السباق الثاني على التوالي الذي يتوقف بعد التلويح بالأعلام الحمراء.