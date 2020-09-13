أهداف مباراة ليستر سيتي ووست بروميتش 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق فريق ليستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه وست بروميتش، بنتيجة (3-0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف ليستر سيتي تيموثي كاستاني في الدقيقة (56)، وجيمي فاردي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين (74) و(84).

وتقدم ليستر في الدقيقة الـ57 عن طريق رأسية تيموثي كاستاني.

الدوري الانجليزي | اهداف مباراة :



ليستر سيتي 3 × 0 وست بروميتش



الاهداف HD تعليق احمد البلوشي

⚽️ تيموثي كاستانيي

⚽️⚽️ جيمي فاردي

Via : @if24hd_ pic.twitter.com/uFfoX9c1ab — اي شي! (@tjflsoconnor) September 13, 2020

وتحصل ليستر على ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 بعد عرقلة تعرض لها فاردي داخل منطقة الجزاء.

ومن جديد احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليستر في الدقيقة الـ82، ونفذها فاردي بنجاح أيضا، ليسجل الهدف الثالث.

وبهذا الفوز يحصد ليستر على أول 3 نقاط في البريميرليغ، فيما يتأجل الفوز الأول لوست بروميتش بعد العودة من دوري الدرجة الأولى.