"النصر السعودي" يقدم عرضا جديدا لضم لاعب فلامينغو أراسكايتا

قدم نادي النصر السعودي عرضا جديدا لضم جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنغو البرازيلي، في الميركاتو الحالي.

وكشفت شبكة "تيك سبورت" أن النصر قدم عرضا لنادي فلامنغو، بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون دولار في السنة للاعب، من أجل التعاقد مع أراسكايتا لمدة موسمين.

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يحصل النصر، على الرد الرسمي من فلامنغو، غدًا الثلاثاء.

El equipo árabe, que ya contrató al Pity Martinez y tiene en la mira a Eduardo Salvio, efectuó una nueva oferta de 15 millones de euros por el volante del Flamengo.https://t.co/yeFBYg1Kqu — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2020

وكان النصر قدّم مؤخرا عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لاستعارة أراسكايتا مع خيار شراء بـ10.5 مليون دولار في نهاية الموسم، لكن النادي البرازيلي رفض هذا العرض.

وانتقل دي أراسكايتا، البالغ 26 عاماً، إلى فلامنغو في يناير/كانون الثاني 2019، قادماً من كروزيرو ويرتبط بعقد مع ناديه الحالي حتى 31 ديسمبر/كانون الول 2023.

وخاض اللاعب مع فلامنغو 51 مباراة بمختلف البطولات وسجل 19 هدفاً، بالإضافة إلى صناعة 21 تمريرة حاسمة لزملائه.