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    مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

    الزمالك يدرس مجددا الانسحاب من الدوري المصري بسبب دوري أبطال أفريقيا

    © Sputnik . Derar Khamis
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية محلية، أن نادي الزمالك المصري، يدرس بصورة جادة الانسحاب من بطولة الدوري المصري.

    ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن عضو في مجلس إدارة الزمالك، قوله إن النادي الأبيض، يرفض خوض مواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدوري المصري.

    رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
    © AP Photo / Lobna Tarek
    بسبب أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة... الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

    وقال المصدر: "طلبنا رسميا، تأجيل مباراة حرس الحدود، بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل".

    وأضاف المصدر بقوله "رئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور) سيتمسك بتأجيل المباراة، وفي حالة رفض الاتحاد التأجيل، سينسحب الزمالك من البطولة".

    ومن المقرر أن يواجه الفريق الأبيض، فريق أسوان يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمباريات الدوري المصري.

    وكان رئيس الزمالك قد هدد في وقت سابق بالانسحاب من الدوري، بسبب ما وصفه بـ"أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة".

    وشهدت مباراة الأهلي ووادي دجلة عدم احتساب هدف لصالح وادي دجلة بداعي التسلل بعد عودة حكم اللقاء جهاد جريشة لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

    كما طالب لاعبو وادي دجلة بركلة جزاء أخرى في الشوط الأول، بعد دفع مهاجمهم المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء.

    وكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة قد وقعت في وقت سابق غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تحدى اللجنة في فرض أي عقوبة عليه، ليتعرض لغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

    ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بفارق 16 نقطة عن الأهلي متصدر جدول الدوري.

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    المستشار مرتضى منصور, مرتضى منصور, أخبار نادي الزمالك, نادي الزمالك, فريق الزمالك, الزمالك
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