لاعب: ميسي أساء لي خلال مراقبتي له

كشف مدافع فريق خيمناستيك الإسباني، خافيير ريبييس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة تعمد إهانته خلال مباراة الفريقين الودية يوم السبت الماضي.

وقال ريبييس لبرنامج "التشيرنجيتو" الشهير في إسبانيا: "قال لي ميسي خلال المباراة ماذا تفعل يا أبله؟ ألا ترغب في التوقف عن ركلي طوال المباراة؟".

وأضاف اللاعب "أخبرته بأنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ولهذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لإيقافه".

وفاز برشلونة في المباراة الودية التي أقيمت ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الساحر الأرجنتيني قد أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولرغبته في عدم الدخول في مشاكل قضائية ضد ناديه، اضطر ميسي للاستمرار مع الفريق الإسباني، رغم إعلانه أنه لا يشعر بالسعادة في ظل الوضع الراهن تحت إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.