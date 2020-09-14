كافاني يقتنص فرصة رحيل سواريز ويعرض نفسه على برشلونة

أصبح المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعبًا حرًا مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم، لذلك فهو يبحث عن نادٍ في الوقت الحالي.

وارتبط كافاني بعدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد وليدز يونايتد وأتلتيكو مدريد وأندية أخرى، ولكن كل هذه الصلات انقطعت وظل صاحب الـ 33 عامًا لاعبًا حرًا، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

كما كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن كافاني قد اتصل بإدارة برشلونة مرتين خلال هذا الصيف ليعرض نفسه على النادي الكتالوني.

ويبحث كافاني عن نادٍ ليبدأ معه الموسم الجديد، كما يبحث برشلونة عن مهاجم جديد يعوض الرحيل المحتمل للأورغوياني لويس سولريز، لذلك قد تكون هاتين المشكلتين بالنسبة لبرشلونة ولكافاني مرتبطتين بحل واحد، وهو ارتداء المهاجم الأوروجوياني لقميص النادي الكتالوني.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم الأورغواياني لويس سواريز سيغادر ناديه الحالي برشلونة الإسباني متوجها إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن النجم الأورغواياني سينتقل إلى فريق "السيدة العجوز" مجانا، حيث يتفاوض سواريز مع ناديه لإنهاء تعاقده مع برشلونة قبل عام من انقضائه رسميا، لتسهيل خروجه من "كامب نو".