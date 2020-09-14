مبابي يحدد موعد رحيله عن باريس سان جيرمان

يمتد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، إلا أنه يرغب في مغادرة ملعب حديقة الأمراء الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "paginajornal"، فإن النجم الفرنسي حريص على اختيار وجهة جديدة لخوض تحدٍّ آخر في بطولة أقوى من الدوري الفرنسي.

وأكدت أن مبابي يريد اللعب في بطولة قوية مثل الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، لضمان اللعب في أعلى مستوى، لكن المؤشرات تبدو واضحة في مسألة مصير مبابي، إذ أنه قد يرتدي قميص ريال مدريد بنسبة كبيرة.

وبيّنت الصحيفة البريطانية أن النجم الفرنسي معجب بأداء فريقي ريال مدريد وليفربول خلال المواسم الأخيرة.

ويحظى أسلوب كل من زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، ويورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بإعجاب مبابي على وجه الخصوص.

ولهذا يعتبر ريال مدريد وليفربول الوجهتين الأقرب للنجم الفرنسي، حال مغادرته باريس سان جيرمان الصيف المقبل.