عمر السومة يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله مع الأهلي السعودي...فيديو

كشف السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي عن وضعه في النادي، مثيرا الجدل من جديد حول مستقبله مع الفريق.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية ردا على بقائه داخل الأهلي: "والله حتى الآن لم يظهر أي شيء".

وأضاف: "أشعر بالراحة داخل جدران الأهلي، ولكن توجد ظروف عائلية إن شاء الله أستطيع أن أتخطاها".

عمر السومة لاعب #الأهلي السعودي لـ #قنوات_الكاس : لم أحسم أمر بقائي في #الأهلي وفزنا على #الشرطة العراقي في مباراة كان فيها هو الأخطر .. #دوري_أبطال_آسيا 2020 pic.twitter.com/PGMWWF7Ugf — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 14, 2020

هذا وتداولت تقارير إعلامية أنباء عن نية المهاجم السوري عمر السومة، قائد وهداف النادي الأهلي السعودي، ترك الفريق والانتقال لخوض تجربة جديدة مع ناد آخر في الانتقالات الشتوية.

وأكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، في برنامجه "الدوري مع وليد"، أن السومة طلب من إدارة النادي السماح له بمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

في 2016 انتقل السومة إلى أهلي جدة السعودي ليصبح واحدا من أهم المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، حيث حصل على لقب هداف الدوري 3 سنوات متتالية، كما استطاع أن يقود ناديه إلى لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه لأكثر من 32 عاما، ويعتبر السومة الهداف التاريخي للنادي الأهلي.