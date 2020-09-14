هكذا عبر لاعبو الهلال السعودي عن دعمهم لزملائهم المصابين بفيروس كورونا ...فيديو

وجه لاعبو نادي الهلال السعودي رسالة دعم إلى زملائهم المصابين بفيروس كورونا، قبل بداية مباراة النادي أمام باختاكور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وظهر لاعبو الهلال وهم يحملون قمصانا تحمل أرقام زملائهم المصابين بالفيروس.

وأفادت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم السبت، بأن الفحوص التي أجرتها بعثة فريق الهلال، بعد وصولها إلى الدوحة، أثبتت إصابة 6 من عناصر البعثة بفيروس كورونا، خمسة لاعبين، وهم: سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق.

ويخوض نادي الهلال السعودي اختبارا صعبا أمام باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

يحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق هدف واحد عن باختاكور المتصدر.