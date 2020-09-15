قائمة "فوربس" للأعلى أجرا... ميسي ورونالدو في المقدمة ومحمد صلاح يقترب

احتفظ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمكانه على رأس قائمة "فوربس" للاعبي كرة القدم الأعلى أجراً بعد أن جنى نحو 126 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، فيما جاء "غريمه" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني.

وكان نجم برشلونة شاغل الناس خلال الشهر المنصرم، وذلك بعد أن عبر عن رغبته بمغادرته قلعة "الكامب نو"، عقب تحقيقه العديد من الإنجازات التاريخية والأرقام القياسية مع العملاق الكتالوني.

فإثر موسم "صفري" مخيب للآمال، اعتقد ميسي أن بإمكانه المغادرة مجانا، لكن برشلونة ورابطة الدوري الإسباني عارضا هذا الأمر، مصرين أنه ليس بإمكانه المغادرة بسهولة.

أما بالنسبة لرونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فقد جاء المركز الثاني في القائمة بعد أن حقق أرباحًا قدرها 117 مليون دولار من عقده مع "السيدة العجوز، بالإضافة إلى أنشطته التجارية خارج الملعب.

ويحتل نجما باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي، المركزين الثالث والرابع على التوالي، فيما حاز مهاجم ليفربول، النجم المصري، محمد صلاح المركز الخامس، بحسب موقع "غول" الرياضي".

وضمت المراكز الأخرى، الفرنسي بول بوغبا، الفائز بكأس العالم، ومهاجم برشلونة أنطوان غريزمان، ومنبوذ ريال مدريد غاريث بيل، ومهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وحارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

أعلى 10 لاعبين أجورًا في قائمة "فوربس":

1- ليونيل ميسي 126 مليون دولار

2- كريستيانو رونالدو - 117 مليون دولار

3- نيمار - 96 مليون دولار

4- كيليان مبابي - 42 مليون دولار

5. محمد صلاح - 37 مليون دولار

6- بول بوغبا - 34 مليون دولار

7- أنطوان غريزمان - 33 مليون دولار

8- غاريث بيل - 29 مليون دولار

9- روبرت ليفاندوفسكي - 28 مليون دولار

10- ديفيد دي خيا - 27 مليون دولار