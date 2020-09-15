آرسنال يعلن تجديد عقد مهاجمه أوباميانغ لمدة 3 سنوات

كما نشر اللاعب، صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة لمح فيها بشدة من اقتراب تمديد عقده مع آرسنال.

BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮 extends his Arsenal contract to 2023 🤝 pic.twitter.com/IqnLflTOkT — B/R Football (@brfootball) September 15, 2020

وكان أوباميانغ قد رفض في بداية الموسم الماضي تمديد عقده مع آرسنال بسبب مستوى الغانرز في تلك الفترة، وكان يتبقى أقل من عام على نهاية عقد أوباميانغ مع آرسنال، لكن اللاعب حسم الأمر بتجديد تعاقده.

وارتبط اسم أوباميانغ منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية بالرحيل عن صفوف فريق آرسنال، وسط اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه.

يذكر بأن الغابوني انتقل لصفوف أرسنال قادما من بروسيا دورتموند في يناير/ كانون الثاني عام 2018 في صفقة قيمتها 65 مليون يورو.