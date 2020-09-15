استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك المصري

قدم المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، استقالته من تدريب الزمالك المصري، بشكل مفاجئ، إلى رئيس النادي، مرتضى منصور.

ونقل موقع "يلا كورة"، عن مصدر مسؤول في نادي الزمالك أن "كارتيرون طلب من مجلس إدارة القلعة البيضاء دفع الشرط الجزائي والرحيل الفوري عن الفريق".

وأضاف "حاول مجلس إدارة الزمالك إثناء المدرب عن قراره، لكن كارتيرون تمسك برغبته في الرحيل".

ورجح المصدر أن " كارتيرون يمتلك عرضا ماليا ضخما وهو السبب وراء رغبته في الرحيل الفوري عن الزمالك".

وأكد أن "كافة محاولات إدارة الكرة والنادي للإبقاء على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قد باءت بالفشل".

وتابع "كل المحاولات فشلت، كارتيرون رحل وأصبح خارج الزمالك وقُضي الأمر وانتهى".

وأشار المصدر أن طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بالنادي يعد هو الأقرب لخلافة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي المصري.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.