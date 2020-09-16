حقيقة وصول يوسف البلايلي إلى القاهرة للتعاقد مع الأهلي المصري

أفادت تقارير صحفية جزائرية بأن نجم ومهاجم المنتخب الجزائري ونادي أهلي جدة السعودي يوسف البلايلي سيصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، لإتمام انتقاله للنادي الأهلي المصري.

وبحسب موقع "في الغول"، نفى مصدر مطلع بالنادي الأهلي أن يكون قد توصل لاتفاق يقضي بانضمام الجزائري يوسف البلايلي من أهلي جدة إلى النادي الأهلي المصري.

وأوضح المصدر: "لم نتوصل لاتفاق لضم البلايلي بعد".

وكان مصدر مسؤول في الأهلي قد كشف، في وقت سابق، أن "النادي يعمل على حسم صفقة البلايلي رغم صعوبتها".

وشرح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أسباب صعوبة الصفقة، قائلا: "الصعوبة تكمن في أن راتب اللاعب يبلغ 3 ملايين دولار في الموسم الواحد".

وأضاف: "اللاعب أبدى مرونة في التفاوض مع الأهلي وتخفيض راتبه ليصل إلى مليوني دولار في الموسم الواحد".

وأكمل: "ولكن إدارة الأهلي تحفظت أيضا على دفع هذا المبلغ الكبير الذي إذا كان هناك إمكانية لدفعه لحصل عليه رمضان صبحي قبل رحيله".

وتابع: "لكن الأهلي قدم عرضا آخر ليوسف البلايلي وهو الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد مع زيادة كل موسم تبلغ 100 ألف دولار".

وأتم تصريحاته: "أما ريني فايلر المدير الفني للأهلي أبدى إعجابه بقدرات بلايلي ووافق على انضمامه للفريق".

يذكر أن يوسف البلايلي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي.