بعد رحيله عن الزمالك... الكشف عن راتب كارتيرون في التعاون السعودي

كشفت تقارير صحفية مغربية أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، توجه إلى الخليج بعدما تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية هناك وراتبا ضخما للرحيل عن الزمالك المصري.

ونقل موقع "le360 sport" المغربي، عن مصدر قوله إن كارتيرون سيحصل على راتب 200 ألف دولار شهريا وهو أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه مع الزمالك الذى تولى مسؤوليته في ديسمبر الماضي خلفا للمدرب الصربي ميتشو.

كما كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادى التعاون اتفقت مبدئياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفاً للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتفاق تم بعدما فسخ عقده، أمس الثلاثاء مع نادي الزمالك حيث أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وأضافت الصحيفة إن "مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، حاول إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيراً، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلاً الرحيل".

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي المصري.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.