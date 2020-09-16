بايرن ميونيخ يخطط لحضور 15 ألف متفرج إلى ملعبه

يخطط فريق بايرن ميونخ الألماني، لحضور نحو 15 ألف مشجع مباراته الافتتاحية للمسابقة خلال الموسم الجديد أمام ضيفه شالكه يوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تبلغ سعة ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري 75 ألف متفرج، ويخطط بايرن لاستقبال 15 ألف مشجع.

وأوضحت إدارة النادي أن لديها وسائل لتوزيع التذاكر في مثل هذا الوقت القصير وسط مفهوم صارم للتعقيم في المباريات.

ويبقى القرار الأخير بشأن عدد الجماهير الحاضرة في المدرجات بيد السلطات الصحية المحلية ويعتمد على عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

في غضون ذلك، من المقرر أن تعدل ولاية بافاريا تشريعاتها للسماح بعودة الجماهير على الرغم من أن رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر قال إن الأندية من الولاية بما في ذلك بايرن وأوجسبورغ قد تبدأ بأرقام أقل مما كان مخططا في البداية.