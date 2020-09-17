مدافع ليفربول يكشف التحدي الأصعب في الموسم الجديد

أكد فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، أن الأمور ستكون أكثر صعوبة هذا الموسم في ظل السعي خلف الاستمرارية في تحقيق النجاحات.

وافتتح ليفربول الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بالفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال فان دايك، بحسب موقع ناديه الرسمي: "الاتساق والاستمرارية أصعب شيء في كرة القدم. القيام بنفس الأمر سنة بعد سنة وأسبوع بعد أسبوع. هذا ما نحاول تحقيقه".

وتابع: "الموسمان الماضيان كنا متسقين للغاية. تمكنا من تحقيق الفوز والحصول على نتيجة جيدة وقدمنا مباريات أفضل من الأخرى. هذا هو الجزء الصعب".

وأكمل: "بدأ الموسم للتو وسيكون موسما طويلا لذلك نحن لا نتطلع إلى ما سيحدث في نهاية العام، نحن فقط نركز على ما يحدث في الوقت الحالي".

وأضاف: "يمكنني التحدث عما نفكر فيه بشأن وضعنا في الوقت الحالي وكيف نتعامل مع المباريات وهذا ما نقوم به منذ 3 سنوات".

وواصل: "نحاول النظر إلى المباريات التي تنتظرنا ولا نفكر فيما يحدث خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة. نركز فقط على ما هو أمامنا ونحاول تقديم كل ما لدينا وتحقيق الفوز".

وأتم: "من الواضح أن الأمر سيكون صعبا لأن الاتساق والاستمرارية هما الأصعب في كرة القدم على اللاعب والفريق. نعم هو تحدي كبير بالنسبة لنا، ولكن علينا بكل تأكيد أن نتطلع إليه".