باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجم الفريق بتمزق في الرباط الصليبي

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إصابة أحد نجوم فريق كرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي.

وقال سان جيرمان، في بيان رسمي، إن الإسباني خوان بيرنات، ظهير أيسر الفريق، أصيب خلال الفوز على ميتز، أمس الأربعاء، بهدف دون رد، في الدوري الفرنسي، حيث خرج من الملعب بعد انتهاء التغييرات، ولم يستطع إكمال المباراة.

وأضاف البيان أن "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على خوان بيرنات، أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لثيلو كيرير، فمن المقرر شفاؤه من الإصابة والعودة للتدريبات يوم الجمعة".

وتابع "استأنف ماركو فيراتي التدريب الفردي هذا الصباح، ومن المتوقع أن يشارك ضمن المجموعة غدا".

وأكد البيان "كيليان مبابي يواصل تدريباته الفردية، فالاختبارات التي أجريت أمس نتيجتها طبيعية، وسيتم اختباره مجددا في الأيام المقبلة".