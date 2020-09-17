تعطيل في الطريق وتهديد بالشرطة... كارتيرون يروي كواليس "مؤلمة" عن يومه الأخير بنادي الزمالك

روى باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري، ما وصفها بـ"كواليس مؤلمة" لمحاولة تعطيل رحيله عن النادي الأبيض.

وكان كارتيرون قد أعلن في وقت سابق استقالته من تدريب الزمالك، وتوقيعه عقدا مع نادي التعاون السعودي لمدة موسمين.

ورحل كارتيرون عن قيادة الزمالك، بعد فسخ تعاقده بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بشهرين من قيمة عقده.

وأعرب المدرب الفرنسي، في تصريحات خاصة لموقع "في الجول" عن غضبه من "سوء المعاملة، التي تلقها من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وخاصة في اليوم الأخير له بالقلعة البيضاء".

وأردف كارتيرون قائلا "بعد أن تقدمت باستقالتي من نادي الزمالك، وجاءت لي العروض، وتم تصوير المحادثة بيني وبين مرتضى منصور لإعلام الرأي العام، وجماهير الزمالك، ولم أعترض على ذلك الأمر".

وأكمل مدرب الزمالك السابق بقوله "تحدث معي المسؤولين في الزمالك أنني مدرب محترم، ورحلت بشكل محترم عن الفريق، وبالتالي أحضروا لي سائقا خاصا ليقلني إلى المطار".

وبدأ في رواية ما حدث بعد الاجتماع "في الطريق، أوقفني السائق قبل وصولنا للمطار".

وقال كارتيرون "في ذلك الوقت، اتصل بالسائق مسؤول من الزمالك، وقالوا له أن يبلغني أن الشرطة في طريقها لتوقيفي".

وأضاف قائلا "كل ذلك كان يتم بتلك الطريقة السيئة من أجل تعطيلي وعدم لحاقي بالطائرة التي كنت قد حجزتها".

واستمر قائلا "كنت في طريقي إلى بيروت، ومنها سأستقل طائرة أخرى إلى قطر، لقيادة فريق التعاون السعودي في مباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا".

وأرفق كارتيرون تصريحاته بمقطع فيديو، يظهر فيه سائق السيارة، وهو يهدده بأنه لن يتحرك حتى تأتي الشرطة للقبض عليه.

ويستعد التعاون السعودي لخوض مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والمقامة في قطر.

يزعم باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون أن إدارة الزمالك حاولت تعطيله عن اللحاق برحلة الطيران للتعاقد مع الفريق السعودي.. وأرسل المدرب الفرنسي هذا الفيديو إلى مراسل في الجول مع تصريحاته الغاضبة من الموقف pic.twitter.com/Onluyk0vKS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 17, 2020

​وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي المصري.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.