مدرب برشلونة المقال يحرج إدارة النادي الكتالوني بقرار جديد

أحرج مدرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم المقال، كيكي سيتين، إدارة النادي الكتالوني بقرار جديد، وهو مقاضاته لها في المحاكم.

وخرج سيتين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، للرد على تقارير إسبانية زعمت، أمس الأربعاء، أنه حصل على تسوية نظير موافقته على فسخ العقد مع نادي برشلونة، والسماح للمدرب الجديد، رونالد كومان، بإدارة مباريات البارسا في الموسم الجديد من مقاعد البدلاء.

وتابعت التقارير أن برشلونة لم يخطر الاتحاد الإسباني بإنهاء عقد سيتين، واكتفى بإعلان إقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

لكن كيكي سيتين نفى هذه المزاعم، وقال في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر": "بعد شهر من الصمت المطلق من مجلس إدارة برشلونة، وبعد طلبات عديدة منا، لم نتلق بيانات رسمية بشأن الإقالة إلا بالأمس عبر الفاكس، والتي توضح عدم نية النادي الالتزام بالعقود المبرمة في تاريخ 14-1-2020".

وتابع: "من المعروف أنه في 17 أغسطس/آب الماضي، أعلن النادي والرئيس إقالتي بشكل فوري، ومع ذلك لم يتم إبلاغي بالأمر حتى الأمس، (بعد شهر)، عندما أرسلوا لي لأول مرة الخطاب الخاص بالإقالة بدون الحصول على أي تسوية، والأمر كذلك لبقية الجهاز الفني".

واختتم كيكي سيتين بيانه الرسمي: "رغم كل ما قيل، فقد اضطررنا للبحث عن حل لهذا النزاع عن طريق المحامين، واضطررنا لرفع دعاوى قانونية حفاظا على حقوقنا، وما تم الاتفاق عليه مع نادي برشلونة".

جدير بالذكر أن رونالد كومان تولى قيادة برشلونة عقب إقالة كيكي سيتين، الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، في ربع نهائي دوري الأبطال.