فريق كرة قدم يخسر 37-0 بسبب حرصه على تطبيق التباعد الاجتماعي... فيديو

خسر فريق كرة قدم ألماني مباراة أمام فريق محلي منافس بـ37 هدفا دون رد، بعد أن لعب بـ 7 لاعبين فقط حرصا على تحقيق التباعد الاجتماعي وخوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

لعب فريق "ريبدورف" بالحد الأدنى لعدد اللاعبين بسبب مخالطة لاعبي الفريق الخصم، نادي "إس في هولدنشتيدت"، في مباراة سابقة لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من سلبية نتائج الفحوص التي أجريت للاعبي الفريق، إلا أن نادي ريبدورف قال إن الظروف ليست آمنة.

¯\_(ツ)_/¯



In der Uelzener Kreisklasse haben die Fußballer der SG Ripdorf/Molzen II eine denkwürdige 0:37-Niederlage kassiert. Aus Angst vor einer #Corona-Infektion hielten sie Abstand zum Gegner. Mehr dazu: https://t.co/pLtqcca1Ni #AHA pic.twitter.com/huWvZ3vOsR — NDR Niedersachsen (@NDRnds) September 16, 2020

وقال باتريك ريستو، وهو رئيس مشارك لنادي ريبدورف، أن "لاعبيه اتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي، بمسافة مترين بينهم وبين لاعبي هولدنشتيدت".

ولو لم يلعب ريبدورف، لكان تعرض لدفع غرامة قدرها 200 يورو.

وكان النادي قد طلب تأجيل المباراة، لكن الاتحاد المحلي رفض.

🇩🇪⚽️🏟➡️ https://t.co/yZ4pPeuyH1#Germania, in Bassa Sassonia una squadra amatoriale perde 37-0… per paura di prendersi il #Covid19!



Il match SV Holdenstedt II SG Ripdorf lo scorso fine settimana. Il Ripdorf ha mantenuto le distanze sociali durante l’incontro per sicurezza pic.twitter.com/h2QDf02zsp — Davide Capano (@davide_capano) September 17, 2020

ولم يتراجع هولدنشتيدت، وسجل 37 هدفا، بمعدل هدف كل دقيقتين أو ثلاث دقائق.

وقال فلوريان شيرواتر، مدرب هولدنشتيدت: "لم يكن هناك أي سبب لعدم لعب هذه المباراة".