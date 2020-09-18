تياغو الكانتارا يعلن رسميا الرحيل عن بايرن ميونيخ...فيديو

أعلن لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، تياغو ألكانتارا، اليوم الجمعة، رسميا، رحيله عن النادي البافاري.

ونشر الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، بيانا، ومقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وقال: "نعم، إنه القرار الأصعب في مسيرتي، قررت إغلاق هذا الفصل في هذا النادي الرائع، حيث نشأت وطورت نفسي كلاعب خلال آخر 7 سنوات".

وأضاف: "الفوز والنجاح، ولحظات الفرح، وبعض الأوقات الصعبة أيضًا؛ لكن أكثر ما أفخر به هو وصولي إلى ميونخ، كوني شابًا مليئًا بالأحلام، هنا تعلمت كيف أحب وأحترم التقاليد، أقول وادعًا، ولكنني لن أنسى أبدًا (ميا سان ميا)".

وتابع ألكانتارا: "عشت أنا وعائلتي لحظات رائعة في المدينة، وفي أليانز أرينا عاملوني جيدًا" ، مشيرا إلى أن قراره متعلق بالرياضة، قائلا "قراري متعلق بأمر رياضي بحت، كلاعب كرة قدم، أريد تحديات جديدة، وأحتاجها من أجل التطور كما فعلت في بايرن ميونخ".

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

وختم: "بايرن ميونخ سيكون دائمًا منزلي، شكرًا لكل شيء بايرن!".

وتردد اسم ألكانتارا كثيرا في الأيام الأخيرة في أورقة نادي ليفربول الإنجليوزي، الذي أبدى جدية في التعاقد مع اللاعب.

يذكر أن تياغو ألكانتارا انتقل من برشلونة لبايرن ميونخ، صيف 2013، وكانت آخر مباراة له مع النادي البافاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.