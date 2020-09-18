مشكلة حقيقية... رئيس الفيفا يعرب عن قلقه بشأن كأس العالم

وتطرق رئيس الفيفا، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "رويترز" إلى التأجيلات المتتالية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال إنفانتينو إن ذلك الأمر بات "مشكلة حقيقية، وتقصير تلك التصفيات قد يكون محتملا في بعض الحالات".

ولن تبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حتى الشهر المقبل، بينما تأجل انطلاق بطولة الكونكاكاف، التي كان من المفترض أن تكون هذا الشهر، حتى مارس 2021.

في غضون ذلك، تم تأجيل 6 أيام من مباريات التصفيات الآسيوية الماراثونية.

وقال إنفانتينو للصحفيين عقب مؤتمر الفيفا "أنا قلق ومن الواضح أنها مشكلة حقيقية خاصة إذا لم يتوقف الوباء أو لم نبدأ اللعب بطريقة طبيعية".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "نحن في أيدي السلطات الصحية".

قال إنفانتينو، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح نافذة إضافية للمباريات الدولية في يناير 2022 وسيبحث عن مكان للمزيد، وهو أمر قد يزعج الأندية الأوروبية التي يتعين عليها إراحة لاعبيها.

قد يكون البديل هو لعب 3 مباريات بدلاً من 2 خلال نافذة دولية، أو تصفيات في مكان واحد بدلاً من المنزل أو خارج الأرض.

وأضاف رئيس الفيفا أن موعد نوفمبر/ديسمبر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على الأقل منح الفيفا مساحة للتنفس.

كما وجه إنفانتينو انتقادات مبطنة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث فاز يوفنتوس باللقب في المواسم التسعة الماضية، حيث اقترح أن أنظمة المباريات يمكن أن تكون بديلاً عن الشكل التقليدي للبطولات المحلية.

وقال: "أخبرني أحدهم أن هذه الأشياء تبدو مثل الدوري الأمريكي للمحترفين وليست جيدة لكرة القدم".

وأردف بقوله "لكني أسألك ... هل نعتقد حقًا أن الدوري الإيطالي كان مثيرًا للغاية في السنوات التسع الماضية؟ ما نوع المنافسة حيث تريد 90%من الفرق أن تحتل المركز الثاني؟".

وأكمل قائلا "ليس لرئيس الفيفا أن يقول كيف يجب أن تلعب كرة القدم ... لكن من المشروع التفكير في وجود طرق أخرى للعب المنافسات".