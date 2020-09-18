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    تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

    مشكلة حقيقية... رئيس الفيفا يعرب عن قلقه بشأن كأس العالم

    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
    رياضة
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    أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، لأول مرة عن قلقه بشأن تنظيم كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم للأندية.

    وتطرق رئيس الفيفا، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "رويترز" إلى التأجيلات المتتالية لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وقال إنفانتينو إن ذلك الأمر بات "مشكلة حقيقية، وتقصير تلك التصفيات قد يكون محتملا في بعض الحالات".

    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
    © REUTERS / Jean Bizimana
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    ولن تبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حتى الشهر المقبل، بينما تأجل انطلاق بطولة الكونكاكاف، التي كان من المفترض أن تكون هذا الشهر، حتى مارس 2021.

    في غضون ذلك، تم تأجيل 6 أيام من مباريات التصفيات الآسيوية الماراثونية.

    وقال إنفانتينو للصحفيين عقب مؤتمر الفيفا "أنا قلق ومن الواضح أنها مشكلة حقيقية خاصة إذا لم يتوقف الوباء أو لم نبدأ اللعب بطريقة طبيعية".

    وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "نحن في أيدي السلطات الصحية".

    قال إنفانتينو، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح نافذة إضافية للمباريات الدولية في يناير 2022 وسيبحث عن مكان للمزيد، وهو أمر قد يزعج الأندية الأوروبية التي يتعين عليها إراحة لاعبيها.

    قد يكون البديل هو لعب 3 مباريات بدلاً من 2 خلال نافذة دولية، أو تصفيات في مكان واحد بدلاً من المنزل أو خارج الأرض.

    وأضاف رئيس الفيفا أن موعد نوفمبر/ديسمبر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على الأقل منح الفيفا مساحة للتنفس.

    كما وجه إنفانتينو انتقادات مبطنة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث فاز يوفنتوس باللقب في المواسم التسعة الماضية، حيث اقترح أن أنظمة المباريات يمكن أن تكون بديلاً عن الشكل التقليدي للبطولات المحلية.

    وقال: "أخبرني أحدهم أن هذه الأشياء تبدو مثل الدوري الأمريكي للمحترفين وليست جيدة لكرة القدم".

    وأردف بقوله "لكني أسألك ... هل نعتقد حقًا أن الدوري الإيطالي كان مثيرًا للغاية في السنوات التسع الماضية؟ ما نوع المنافسة حيث تريد 90%من الفرق أن تحتل المركز الثاني؟".

    وأكمل قائلا "ليس لرئيس الفيفا أن يقول كيف يجب أن تلعب كرة القدم ... لكن من المشروع التفكير في وجود طرق أخرى للعب المنافسات".

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    الكلمات الدلالية:
    الفيفا, الاتحاد الدولي لكرة القدم, كأس العالم2022, كأس العالم
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