هل تكون صفقة تياغو ألكانتارا ضربة معلم لكلوب

يجمع الساحر الإسباني ذو الأصول البرازيلية تياغو ألكنتارا بين المميزات الإسبانية والبرازيلية معا، فهو يمتلك وعيا كبيرا بالزمان والمكان في أرض الملعب ويعرف جيدًا كيف يتحكم في الإيقاع.

كما أنّه يمتلك المهارات البرازيلية في المراوغة والتمرير السلس غير المتوقع، ما يجعله أحد أفضل لاعبي الوسط في الوقت الحالي، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وجعلت تجارب تياغو المختلفة منه لاعبًا متكاملًا في الوسط، فهو قادر على الدفاع بصورة جيدة ويكفي أنّه أكثر لاعب استرجاعًا للكرات في نسخة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، وهو كذلك من أفضل صناع اللعب ويصنع بمعدل 1.6 فرصة في اللقاء الواحد.

ولعل الأزمة الوحيدة التي تقلق ليفربول من تياجو هي كثرة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الماضية.

ولا شك أن خط وسط ليفربول سيصبح أكثر تنوعًا بوجود تياجو، وبدلًا من الاعتماد فقط على ألكسندر أرنولد وروبرتسون لبناء الهجمات على الأطراف، سيكون للإسباني ذو الأصول البرازيلية مساحة من الإبداع في عمق الملعب، فتياغو قادر على اللعب في المحور بجانب فابينيو ليقوم بالمهام الدفاعية وحماية الأطراف دون الخوف من الارتداد الدفاعي، خاصة وأنّ صاحب الـ29 عامًا أحد أفضل اللاعبين فيما يتعلق باسترجاع الكرة.

كما يعاني ليفربول كثيرًا في المباريات التي يواجه فيها خصمًا يتكتل دفاعيًا، وبالتالي تياجو قادر على فك هذه التكتلات بتمريراته المميزة وقدرته على كسر الضغط.

يذكر أن تياغو انتقل من برشلونة إلى بايرن ميونخ، صيف 2013، وكانت آخر مباراة له مع النادي البافاري في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق تياغو لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع نادييه السابقين (البايرن وبرشلونة) بالإضافة إلى الدوري الإسباني والألماني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. كما حقق كأس العالم وبطولة أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، والعديد من الألقاب الفردية والجماعية.