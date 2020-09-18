الأهلي بطلا للدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان... فيديو

توج فريق الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، بلقب الدوري المصري رسميا، عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن ملاحقه الزمالك، ويتبقى للفريق الأبيض ست مباريات مقابل سبعة لغريمه التقليدي. علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم الجاري بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول وفقا لقرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة.

وحصل بتلك الطريقة الأهلي على لقب الدوري رقم 42 في تاريخه، ولقب المدرب السويسري، رينيه فايلر، الأول مع الأهلي.

هدف تقدم #أسوان أمام #الزمالك عن طريق إبراهيم جلال💥⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/oExLcqLVT2

​ويعد ذلك اللقب هو الخامس على التوالي للأهلي في الدوري وهي رابع أطول فترة في تاريخ الفريق الأحمر التي يتوج فيها باللقب بشكل متتالي.

وكانت أطول مدة سيطر فيها الأهلي على لقب الدوري بشكل متتالي في الأربعينيات من القرن الماضي، حينما حصد 9 بطولات متتالية بدأ في موسم 1948-1949 حتى موسم 1958-1959.

وخسر الزمالك مباراته أمام أسوان بهدف مفاجئ في الدقيقة 45 من زمن المباراة عن طريق إبراهيم جلال.