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    مدرب الأهلي باتريس كارتيرون في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي

    بعد رحيله عن الزمالك... كارتيرون يخسر أولى مبارياته مع التعاون السعودي

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    خسر فريق التعاون السعودي في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، أمام نظيره برسبوليس الإيراني، بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

    وأحرز هدف الفوز للفريق الإيراني، اللاعب بشار رسن في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

    وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق برسبوليس الإيراني إلي 7 نقاط، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، بينما توقف رصيد التعاون السعودي عند 6 نقاط بالمركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن لخويا القطري صاحب المركز الثالث.

    وكان باتريس كارتيرون أعلن في وقت سابق استقالته من تدريب الزمالك، وتوقيعه عقدا مع نادي التعاون السعودي لمدة موسمين.

    ورحل كارتيرون عن قيادة الزمالك، بعد فسخ تعاقده بدفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بشهرين من قيمة عقده.

    وأعرب المدرب الفرنسي، في تصريحات خاصة لموقع "في الجول" عن غضبه من "سوء المعاملة، التي تلقها من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وخاصة في اليوم الأخير له بالقلعة البيضاء".

    وأردف كارتيرون قائلا "بعد أن تقدمت باستقالتي من نادي الزمالك، وجاءت لي العروض، وتم تصوير المحادثة بيني وبين مرتضى منصور لإعلام الرأي العام، وجماهير الزمالك، ولم أعترض على ذلك الأمر".

    وأكمل مدرب الزمالك السابق بقوله "تحدث معي المسؤولين في الزمالك أنني مدرب محترم، ورحلت بشكل محترم عن الفريق، وبالتالي أحضروا لي سائقا خاصا ليقلني إلى المطار".

    وبدأ في رواية ما حدث بعد الاجتماع "في الطريق، أوقفني السائق قبل وصولنا للمطار".

    وقال كارتيرون "في ذلك الوقت، اتصل بالسائق مسؤول من الزمالك، وقالوا له أن يبلغني أن الشرطة في طريقها لتوقيفي".

    رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    بطريقة ساخرة… تركي آل الشيخ يكشف عن دوره في رحيل كارتيرون 
    وأضاف قائلا "كل ذلك كان يتم بتلك الطريقة السيئة من أجل تعطيلي وعدم لحاقي بالطائرة التي كنت قد حجزتها".

    واستمر قائلا "كنت في طريقي إلى بيروت، ومنها سأستقل طائرة أخرى إلى قطر، لقيادة فريق التعاون السعودي في مباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا".

    وأرفق كارتيرون تصريحاته بمقطع فيديو، يظهر فيه سائق السيارة، وهو يهدده بأنه لن يتحرك حتى تأتي الشرطة للقبض عليه.

    وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

    ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي المصري.

    وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

    وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.

    انظر أيضا:

    استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك المصري
    كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك... فيديو
    بعد رحيله عن الزمالك... الكشف عن راتب كارتيرون في التعاون السعودي
    تعطيل في الطريق وتهديد بالشرطة... كارتيرون يروي كواليس "مؤلمة" عن يومه الأخير بنادي الزمالك
    بطريقة ساخرة… تركي آل الشيخ يكشف عن دوره في رحيل كارتيرون 
    الكلمات الدلالية:
    كرة قدم, أخبار رياضة, رياضة, إقالة كارتيرون, كارتيرون, إيران, السعودية
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