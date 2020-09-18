الدوري المصري... رئيس الزمالك يهاجم مدرب فريقه عقب تتويج الأهلي

هاجم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، المدير الفني المؤقت للفريق، طارق يحيى، عقب خسارة الزمالك من فريق أسوان، وتتويج الأهلي رسميا بطلا للدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مرتضى منصور تصريحات لقناة الزمالك قال خلالها: "التشكيل كان مجاملة وكله غلط والتغيير غلط وكان مجاملة واضحة وصريحة حتى وإنت مؤقت، ده اسمه الزمالك يا جدع مينفعش كده وأنا عارف ليه التشكيل كان كدة عشان تقول إن دول لاعيبتي لأنك رئيس قطاع الناشئين".

توج فريق الأهلي المصري ، مساء اليوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، بلقب الدوري المصري رسميا، عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن ملاحقه الزمالك، ويتبقى للفريق الأبيض ست مباريات مقابل سبعة لغريمه التقليدي. علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم الجاري بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول وفقا لقرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة.

وحصل بتلك الطريقة الأهلي على لقب الدوري رقم 42 في تاريخه، ولقب المدرب السويسري، رينيه فايلر، الأول مع الأهلي.