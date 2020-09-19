ميركاتو ليفربول مستمر.. صفقة جديدة ترفع أسهم الريدز الموسم المقبل.. فيديو

وافق ليفربول على إتمام صفقة بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم مهاجم ولفرهامبتون ديوغو جوتا، خلال سوق الانتقالات الجاري.

وبات من المقرر أن يتوجه اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ميلوود، اليوم السبت للخضوع للفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

كما ​أعلن نادي ليفربول، يوم أمس الجمعة، ضم نجم خط الوسط الإسباني وصانع ألعاب نادي بايرن ميونخ الألماني تياغو ألكنتارا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

واتفق ليفربول مع بايرن ميونخ على دفع مبلغ مالي ثابت قدره 20 مليون جنية إسترليني وهوأقل من الرقم الذي كان يطلبه العملاق البافاري في البداية، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

​يذكر أن ليفربول نجح الموسم الماضي، في أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.