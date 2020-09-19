تونتهام يعلن رسميا استعادة غاريث بيل من ريال مدريد... فيديو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميا ضم الويلزي غاريث بيل، قادما من ريال مدريد.

ونشر النادي الإنجليزي فيديو لـ"غاريث" بيل بقميص توتنهام، وهو يشاهد أهدافه خلال فترة تألقه السابقة مع "السبيرز"، مؤكدين أن بيل سيرتدي الرقم (9) في مسيرته الجديدة.

وانضم بيل لتوتنهام في البداية قادمًا من ساوثهامبتون في العام 2007 قبل أن ينتقل للعملاق الإسباني في صفقة قياسية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني في 2013.

وتوصل توتنهام لاتفاق مع ريال مدريد، يقضي باستعارة بيل لمدة موسم، وسافر اللاعب بالفعل إلى لندن، وخضع للكشف الطبي.

وخرج بيل من حسابات الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الموسم الماضي وفي صيف 2019 كان قريبًا من الانتقال للدوري الصيني.

وشارك بيل في 251 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 105 أهداف، وأرسل 68 تمريرة حاسمة.