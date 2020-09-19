لا مفاجآت في افتتاح موسم الشياطين الحمر.. اليونايتد يسقط أمام البالاس تحت أنظار فيرغسون

افتتح مانشستر يونايتد الإنجليزي موسمه الكروي اليوم السبت، بسقوط مدوي على ملعبه "أولد ترافورد" أمام فريق العاصمة المتواضع كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف بحضور مدربه السابق أليكس فيرغسون.

وسجل الهدف الأول للبالاس الدولي الإنجليزي اندروس تاونسيند في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول على هذا الحال.

وضاعف لاعب اليونايتد السابق ولفريد زاها النتيجة لصالح البالاس من علامة الجزاء عند الدقيقة 74، قبل أن يقلص الوافد الهولندي الجديد دوني فان دي بيك النتيجة لصالح الشياطين في الدقيقة 80، ولكن زاها أنهى المباراة مبكرا بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 85، معلنا أول سقوط لمانشستر يونايتد في أول مباراة له هذا الموسم.

مانشستر يونايتد بدأ المباراة بطريقة 4-2-3-1 بوجود سكوت ماكتومناي بجوار بول بوجبا وفي الأمام راشفورد وبرونو فيرنانديش وجيمس ومارسيال في الهجوم.

الفريق ظهر بشكل غير مقبول على المستوى الدفاعي، فمع بداية المباراة شكلت مرتدات كريستال خطورة كبيرة وجاء الهدف الأول مبكرًا ليتعين على أصحاب الأرض الهجوم في مواجهة دفاع متكتل.

الدوري الانجليزي | اهداف المباراة

كريستال بالاس 3-1 مانشستر يونايتد #مانشستر_يونايتد_كريستال pic.twitter.com/0DMHOs9vo3 — كارلوس | C98AR 🔥😍 (@c98ar) September 19, 2020

​بالنسبة لكريستال بالاس الذي يمتلك سرعات متمثلة في زاها وأيو بجانب ممر جيد مثل تاونسند، فإنّ اللعب على المرتدات أمر مناسب للغاية ولولا رعونة الخط الهجومي للفريق اللندني لربما كانت النتيجة اختلفت والغلة التهديفية زادت.

فبات من الواضح أنّ مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا على المستوى الدفاعي وخط الوسط لا يمتلك اللاعب القادر على استخلاص الكورة ووأد المرتدات، ولذلك فإنّ الحل الأفضل أن يدافع الفريق كمجموعة، ولكن حينما يحتاج إلى الهجوم وترك المساحات تحضر المشكلة.

وغاب فريق مانشستر يونايتد عن المشاركة في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2020-2021 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" بعد الوصول إلى أدوار متقدمة في بطولات أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي 2019-2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في المركز الثالث، ما يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، رغم وضوح عدم جاهزيته فنيا وبدنيا وذهنيا.