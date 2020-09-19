الهلال السعودي يسجل 10 إصابات كورونا جديدة بصفوفه

أعلن إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي النادي.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "طالب مجلس إدارة نادي الهلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم السبت، تأجيل مباراته، التي ستجمعه بنظيره "شهر خودرو الإيراني" مساء يوم غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعدما أوضحت الفحوص الأخيرة التي أجرتها بعثة الهلال اليوم السبت إصابة عشرة أفراد من البعثة بفيروس كورونا".

📄 بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة بـ "كورونا"..#الهلال يطلب تأجيل لقاء "شهر خودرو" pic.twitter.com/VaVbF4qD6h — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

واضاف النادي السعودي أنه من بين المصابين "الثلالي على آل بليهي، متعب المفرج وافيتيمي غوميز، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية "كرستيان، ماثيو، باولو، أحمد موسى، در الخطيب، أوسكا وفيكتور"، ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بـ"كورونا" خمسة عشر لاعبا".

وأفادت صحيفة "الرياضية" المحلية في وقت سابق، بأن الفحوص التي أجرتها بعثة فريق الهلال، بعد وصولها إلى الدوحة، أثبتت إصابة 6 من عناصر البعثة بفيروس كورونا، خمسة لاعبين، وهم: سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق.