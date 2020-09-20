"الحسم خلال ساعات"... شوبير يكشف طلب فيريرا قبل توليه قيادة الزمالك

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن "نادي الزمالك لم يتفاوض مع الصربي ميتشو لتولي القيادة الفنية للفريق كما تردد".

وقال شوبير، في تصريحات ، عبر "أون سبورت": هناك مفاضلة قوية بين الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشكيو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة"، مضيفا أن "أمير مرتضى منصور يرغب بقوة في تعيين البرتغالي فيريرا، وسوف يتضح الموقف في الساعات القليلة المقبلة".

وأكد أن "البرتغالى فيريرا طلب من مسئولى الزمالك طلبه الأخيرة وهو إرسال أسماء كل اللاعبين بالفريق تمهيدا لدراستهم ثم الرد على عرض توليه تدريب الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف شوبير: "فيريرا مكسب كبير للزمالك بمنتهى الأمانة، والزمالك مركز في التعاقد معه حتى لو هيضحى بأموال كثيرة في ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وشخصيته القوية فى السيطرة على الفريق".

وقدم المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، استقالته من تدريب الزمالك المصري، بشكل مفاجئ، إلى رئيس النادي، مرتضى منصور.

ونقل موقع "يلا كورة"، عن مصدر مسؤول في نادي الزمالك أن "كارتيرون طلب من مجلس إدارة القلعة البيضاء دفع الشرط الجزائي والرحيل الفوري عن الفريق". وأضاف "حاول مجلس إدارة الزمالك إثناء المدرب عن قراره، لكن كارتيرون تمسك برغبته في الرحيل".