بعد مباريات الجولة الأولى… ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أشعلت نتائج مباريات السبت والأحد، في الجولة الأولى لموسم (2020 - 2021)، صراعا مبكرا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نتائج مباريات، أول أمس السبت، أصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يتصدره كل من دومينيك كالفيرت لوين، وهيونج مين سون، برصيد 4 أهداف لكل منهما، بحسب إحصائية أوردها موقع "صدى البلد" المصري.

وجاء المصري محمد صلاح، في الترتيب الثاني بـ 3 أهداف، يليه ويلفريد زاها، بـ 3 أهداف، وجاء جيمي فاردي، في المركز الرابع بهدفين.

واحتل أليكسندر لاكازيت، المركز الخامس بهدفين، يليه أليكسندر ميتروفيتش، بهدفيه، ثم باتريك بامفورد، بهدفين، ثم ماتيوس كليخ بهدفين، وجاء في المركز الثامن.

وحصل هيلدر كوستا على المركز التاسع بهدفين، يليه نيل موباي، وساديو ماني بهدفين لكل منهما، بينما جاء داني إينجز، في المركز الثاني عشر بهدفين.