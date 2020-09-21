ميتشو يوجه رسالة خاصة إلى مرتضى منصور

قال ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لفريق كرة القدم في نادي الزمالك المصري، إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل مفاجئ عن تدريب الزمالك في هذه الفترة "أمر غريب وغير عادل".

وأوضح ميتشو، في لقاء له مع قناة "أون تايم سبورتس": "احترم كارتيرون وكل الفرق التي دربها ولكن لا أعرف ما تلك الحركة التي فعلها ولمصلحة من؟".

وعبر ميتشو عن استيائه من الطريقة التي رحل بها كارتيرون، لافتا إلى أن "رحيله عن الزمالك قبل فترة قليلة من نهاية بطولة أفريقيا وترك النادي الذي يمتلك ملايين المشجعين أمر غريب وغير عادل. رحيل مدرب وهو على وشك دخول التاريخ مع أي فريق أمر غريب".

وتحدث ميتشو عن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وقال: "أكن كل احترام لمرتضى منصور رئيس الزمالك ويجب أن تنظر له من جميع الجوانب، أولا أن تسمع ما يقول وتفهمه جيدا ثم تترك له بعض الوقت لكي يهدأ وتعلم ما بداخله فهو ذو قلب طيب".

وأضاف: "مرتضى منصور هو طبيب الألعاب الذهنية في قارة إفريقيا"، وتابع: "مرتضى منصور خدع الترجي في السوبر الأفريقي وأظهر للجميع أنه لن يشارك في المباراة ولن يسافر إلى قطر لكن الفريق خاض المواجهة وفاز باللقب."

وأشار ميتشو إلى أن "مرتضى منصور خبير في القوانين والبعض لا يحبه والبعض الآخر يحبه لكنه ناجح في منصبه".

ووجه ميتشو رسالة إلى مرتضى منصور جاء فيها: "أقول له إنني تعلمت منه الكثير وقابلته 7 مرات وكل كلمة قالها درستها جيدا وأشكره على الفترة التي عملت فيها تحت رئاسته في الزمالك".

وعن سبب تواجده في مصر قال "أنا متواجد في مصر بالصدفة في نفس التوقيت الذي يبحث فيه الزمالك عن مدرب جديد".

وأضاف "أنا غير متفاجئ باهتمام المصريين بوجودي في مصر وذلك لأن الجماهير المصرية تعشق كرة القدم ومصر في قلبي رغم أنني رحلت عنها منذ فترة".

وتابع "كنت أعشق الزمالك في كل لحظة قضيتها معه وبعد رحيلي عن الزمالك كنت ألبس قميصا لونه أبيض تحت ملابسي حبا في الزمالك".

وقال "إذا عاد بي الزمالك سأوافق على تدريب الزمالك ولكن سأغير بعض قراراتي وأغير من طريقة عملي حتى أستمر مع الفريق لفترة طويلة".