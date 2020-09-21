مصر... عقوبة وغرامة كبيرة على رئيس نادي الزمالك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سيد بنداري، حزمة قرارات بعد النظر في تقارير وشكاوى مقدمة إليها.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه تقرر منع، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات مع تغريمه 200 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أنه تقرر، توبيخ، المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور، كمال فريد، وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

وذلك إلى جانب، إيقاف مساعد مدرب فريق بلدية المحلة، محمد رمضان، لمدة مباراة، ورئيس المركز الإعلامي بالنادي، حسام نور الدين، 3 مباريات.

كما قرر الاتحاد، حفظ الالتماس المقدم من نادي "إف سي مصر" برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

وبحسب موقع "في الجول" الرياضي المصري، تأتي هذه العقوبات، بعدما تقدمت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكوتين ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور بعد ما بدر منه بعد توقيع غرامة عليه من قبل لجنة الانضباط.

وقال مصدر من اللجنة الخماسية في وقت سابق من هذا الشهر: تقدمنا بشكوى مُجمعة ضد رئيس الزمالك للجنة الأولمبية المصرية وطالبنا فيها بضرورة إيقافه بعد ما بدر منه من تجاوزات وآخرها تصريحاته في قناة الزمالك".

وأضاف "تقدمنا بشكوى مُجمعة أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالبنا فيها بضرورة إيقاف رئيس الزمالك عن الظهور الإعلامي بسبب تجاوزاته المستمرة ضدنا وخروجه عن القواعد والأسس لاحترام الجميع".