إلى إيطاليا... فيدال يودع برشلونة برسالة مؤثرة وميسي يعلق.. صور

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فيدال يستعد للانتقال إلى الدوري الإيطالي، وبالضبط إلى نادي إنتر ميلان، بعدما قضى عامين في برشلونة.
وفي رسالة الوداع، قال فيدال في منشور على حسابه الرسمي في إنستغرام: "اليوم، أقول وداعا للجميع في برشلونة، بعد قضاء عامين رائعين في هذا النادي الرائع".
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Hoy me despido de todos en @fcbarcelona, despues de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. ❤️❤️ Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça! 💙❤️ Arturo👑
وأضاف: "أشعر بالفخر لأنني ارتديت هذا القميص ولعبت إلى جانب لاعبين رائعين وأشخاص رائعين".
وتابع: "أشكر عائلتي وزملائي والمدربين والأطباء والطاقم وكل الأنصار الذين كانوا دائما يظهرون لي الكثير من المودة".
وختم فيدال منشوره بالقول: "اليوم سأبدأ تجربة جديدة في حياتي... لكنكم ستبقون دائما في قلبي... أراكم قريبا".
وكان عدد من نجوم الفريق الكتالوني وجهوا رسائل وداع ودعم لزميلهم فيدال، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
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Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro. 👍🏻💪🏻
ونشر "ليو" على إنستغرام صورة يرافق فيها الدولي التشيلي، وعلق عليها بالقول: "كنت محظوظا بالتعرف عليك عن قرب وفاجأتني كثيرا.. غرفة تبديل الملابس ستفتقدك. أتمنى لك كل التوفيق في تجربتك الجديدة مع فريقك الجديد".
وكان فيدال قد انتقل إلى برشلونة
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