عدد "كارثي" بإصابات فيروس كورونا داخل الهلال السعودي

كشف مصدر ضمن اللجنة الطبية الخاصة ببطولة دوري أبطال آسيا، عن ازدياد المصابين بفيروس كورونا في نادي الهلال السعودي ووصوله إلى "عدد كارثي"، بحسب وصفه.

ووفقا لما نشره موقع "غول"، تعرض فريق الهلال لسلسلة من الإصابات بفيروس كورونا منذ وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا.

ووصل عدد الإصابات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي إلى 20 لاعبا.

وقال المصدر الخاص إن عدد الإصابات داخل بعثة الهلال تجاوز الـ30 إصابة ما بين لاعبين وعناصر في الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

يذكر أن الهلال تأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال الذي يحمل لقبه، على أن يخوض مباراة يوم السبت المقبل أمام وصيف المجموعة الأولى والذي من المتوقع أن يكون الشرطة العراقي.