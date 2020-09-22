جمال باجندوح يعلق على تدهور أداء نادي الاتحاد السعودي

أرجع لاعب كرة القدم السعودي في نادي "الشباب" حاليا و"الاتحاد" السابق، جمال باجندوح، نكسة فريق العميد خلال السنوات الماضية إلى الضغط الجماهيري والإعلامي وغياب التوفيق.

وقال باجندوح في تصريحات تلفزيونية : "لم أكن أحب أن أغادر صفوف العميد؛ حيث أن الفريق يهمني الآن وفي السابق ومستقبلا، ولكني تعرضت لضغوطات كبيرة".

وأضاف: "أنا لا أحب المهاترات الإعلامية، لكن كان هناك ضغط على اللاعبين ككل وليس كجمال باجندوح، ولا أحب أن أذكر أسماء، إلا أن الضغط الإعلامي والجماهيري والتوفيق هم سبب نكسة الاتحاد".

وتعاقد نادي الشباب مع باجندوح في يونيو/ حزيران الماضي لمدة 3 مواسم قادما من نادي فارتكس فارازدين الكرواتي.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي، من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.