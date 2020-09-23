ولفرهامبتون يتفق على ضم سيميدو من برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني وبشكل رسمي رحيل ظهيره الأيمن، البرتغالي نيلسون سيميدو، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي ببيان: " نيلسون سيميدو يودع برشلونة إلى وولفرهامبتون، بعد ثلاثة مواسم و122 مباراة كلاعب مع البلوجرانا".

وجاء في البيان: "اتفاق بشأن انتقال @_nelsonsemedo_إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات.

شكراً سيميدو، وبالتوفيق في بقية مشوارك!".

❗اتفاق بشأن انتقال @_nelsonsemedo_ إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات.



🙌 شكراً سيميدو، وبالتوفيق في بقية مشوارك! pic.twitter.com/r6FMNzfKtG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2020



ومن جانبه، نشر وولفرهامبتون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الفيديو التقديمي لصفقة سيميدو.