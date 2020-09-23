ولفرهامبتون يتفق على ضم سيميدو من برشلونة

وقال النادي ببيان: " نيلسون سيميدو يودع برشلونة إلى وولفرهامبتون، بعد ثلاثة مواسم و122 مباراة كلاعب مع البلوجرانا".
وجاء في البيان: "اتفاق بشأن انتقال @_nelsonsemedo_إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات.
شكراً سيميدو، وبالتوفيق في بقية مشوارك!".
❗اتفاق بشأن انتقال @_nelsonsemedo_ إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات.— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2020
🙌 شكراً سيميدو، وبالتوفيق في بقية مشوارك! pic.twitter.com/r6FMNzfKtG
ومن جانبه، نشر وولفرهامبتون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الفيديو التقديمي لصفقة سيميدو.
Last night at Molineux...— Wolves (@Wolves) September 23, 2020
✍️🎥 pic.twitter.com/Iudr99aLXd
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