لقطة حزينة للغاية... سواريز يودع برشلونة بالدموع.. فيديو

بات الأوروغواياني لويس سواريز، نجم برشلونة، على أعتاب الرحيل رسميا عن النادي الكتالوني، هذا الصيف.

ظهر لويس سواريز وهو يبكي في سيارته أثناء مغادرته لمران فريقه برشلونة تمهيدا لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سواريز غادر برشلونة باكيا.

Y aquí el vídeo. A las 14h TODAS las imágenes en @ElGolazoDeGol @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/MnvJRHqdLC — Alex Pintanel (@alexpintanel) September 23, 2020

وأضافت أن "سواريز غادر فريقه اليوم الأربعاء، بعدما جمع جميع أدواته وأغراضه الشخصية من غرفة خلع الملابس".

وأوضحت أن "الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة تم ظهر اليوم من خلال حصول النجم الأوروغوياني على تسوية مجانية للرحيل إلى صفوف أتلتيكو مدريد".

لحظة خروج سواريز من المدينة الرياضية😭😭 pic.twitter.com/5qbensEXsS — FCB World (@FCBW_A7) September 23, 2020

وأشارت إلى أن الاتفاق تم بين اللاعب وبرشلونة وهو أن يتنازل سواريز عن مستحقاته مقابل رحيله في صفقة مجانية.

يذكر أن سواريز هو الهداف التاريخي الثالث للنادي على مدار 6 سنوات قضاها في كامب نو منذ انضمامه إلى البارسا في صيف 2014 قادما من ليفربول.

ورحيل اللاعب عن برشلونة لم يكن قراره، بل كان بناء على رغبة رونالد كومان، المدرب الجديد للفريق، والذي أبلغ سواريز برحيله بعد ساعات قليلة من تقلده القيادة الفنية لبرشلونة.