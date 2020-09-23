وكيل إيهاب جلال يكشف شرط العودة لمصر المقاصة

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال المدرب إيهاب جلال، عن شرط الأخير للعودة إلى تدريب فريق مصر المقاصة.

وقال النحاس، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورتس"، صباح اليوم الأربعاء، "حاليًا يتعرض نادي مصر المقاصة لظروف مالية من خلالها لم يحصل إيهاب جلال على راتبه سوى نصف شهر فقط من أصل ستة شهور ونصف".

وتابع "إيهاب جلال تحدث مع وليد هويدي باعتباره نقطة الوصل بالإدارة عن نقطتين الأولى حصول الجهاز الفني على مستحقاته المالية المتأخرة إلى جانب حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة".

وأضاف "إيهاب جلال حصل على وعد بتنفيذ طلباته، كما رفض الرحيل عندما كان الفريق يعاني من حيث مشواره في مسابقة الدوري".

وأشار إلى أنه "حتى الآن لم يقدم إيهاب جلال أي اعتذار أو استقالة للرحيل، وأعطينا مهلة لإدارة المقاصة من أجل حصول موكلي على مستحقاته المالية المتأخرة وفي حال حدوث ذلك سيعود لعمله مباشرة".

وقال نحاس "المصري في وقت سابق تفاوض مع إيهاب جلال قبل تعيين علي ماهر، كما حصل (جس نبض) من بيراميدز إلا أن موكلي رفض الرحيل إلا بعد موافقة إدارة المقاصة"، موضحا "لا توجد مفاوضات مع بيراميدز حتى هذه اللحظة".

يشار إلى أن نادي "مصر المقاصة"، كان قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رحيل إيهاب جلال، ليتم تعيين علي عاشور بإدارة المهام الفنية.