إيران: منع استقدام مدربي ولاعبي كرة القدم الأجانب لمدة عام

أعلن وزير الشباب والرياضة الإيراني مسعود سلطاني، اليوم الأربعاء، عن منع استقدام اللاعبين والمدربين الأجانب لمدة عام.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أضاف سلطاني أن "قرار منع استقدام مدربي ولاعبي كرة القدم الأجانب سار لمدة عام كامل إلى أن تتضح أوضاع الحظر المفروض".

وأوضح سلطاني أن "قرار المنع تم اتخاذه من قبل الاتحاد الإيراني لكرة القدم وهو الجهة المخولة بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "الاتحاد مخول بمنع استقدام اللاعبين والمدربين الأجانب بسبب قيود التحويلات المالية للنقد الأجنبي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن، يوم الاثنين، فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات إيرانية.

وقال بومبيو، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، شملت وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيم في طهران.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

فيما أوضح وزير التجارة ويلبور روس، أن بلاده أضافت 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن القيود على الصادرات تشمل 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وتوقعت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن تعيد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية فرض العقوبات على إيران.

تأتي هذه العقوبات في خطوة من شأنها تأكيد الولايات المتحدة إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، ما يرفضه حلفاء رئيسيون مثل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب روسيا والصين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، أنه لن يتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات ضد طهران بسبب "نقص الوضوح".