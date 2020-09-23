رغم كورونا... الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال تأجيل مباراته أمام شباب أهلي دبي الإماراتي

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب إدارة نادي "الهلال" السعودي تأجيل المباراة، التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقالت إدارة الهلال في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "تلقت إدارة النادي قبل قليل رفضا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مبارة فريق الهلال الأول لكرة القدم، التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

📃 تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

هذا وكان نادي الهلال قد طلب تأجيل المباراة بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا.

في غضون ذلك، قال نادي الهلال السعودي إنه يتوفر على ثلاثة حراس مرمى، وثمانية لاعبين فقط لمواجهة شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا.

📋 ثلاثة حراس مرمى.. وثمانية لاعبين.. تضمّهم قائمة #الهلال الأساسية والاحتياطية في مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي#الهلال_شباب_أهلي_دبي pic.twitter.com/ZtHWlfbEpZ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

يذكر أن الهلال السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة وضمن التأهل رسميا إلى دور الستة عشرة، بينما يحتل باختاكور المركز الثاني برصيد 8 نقاط.