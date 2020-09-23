الهلال يبدأ مباراة أهلي دبي بـ9 لاعبين... وحارسي مرمى في البدلاء

أعلن الهلال السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويبدأ الهلال المباراة بتسعة لاعبين، ولاعبين على مقاعد البدلاء هما حارسي المرمى.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وضمن التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

📋 تعرّف على القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال في لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي#انفوجرافيك_الهلال#كبير_آسيا pic.twitter.com/Ntz4SFAvge — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

ورفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب إدارة نادي "الهلال" السعودي تأجيل المباراة، التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

هذا وكان نادي الهلال قد طلب تأجيل المباراة بسبب إصابة 30 ما بين لاعبين وجهاز فني وإداريين بفيروس كورونا المستجد.