لاعب كرة يبلغ من العمر 53 عاما يشارك أساسيا ويدخل التاريخ... فيديو

دخل المهاجم الياباني كازويوشي ميورا التاريخ في سن 53 عاما و6 أشهر و28 يوما، حيث بات أكبر لاعب يشارك في الدوري الياباني.

وحطم ميورا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه ماساشي ناكايامي الذي لعب أساسيا في الدوري الياباني عام 2012 وكان يبلغ من العمر 45 عاما.

وشارك اللاعب في التشكيل الأساسي لفريق يوكاهوما، قبل أن يستبدله المدرب بحلول الدقيقة 56، وكان فريقه خاسرا بنتيجة 2-3.

ويخوض ميورا الذي يدافع عن ألوان يوكوهاما منذ عام 2005، هذا العام موسمه الـ35 على الصعيد الاحترافي مع رغبته في البقاء في الملاعب حتى سن الـ60 عاما.

المهاجم الدولي السابق حقق العديد من الأرقام القياسية، حيث يعد هدافا في الدوري عندما سجل عام 2017 في سن الـ50 عاما و14 يوما هدفا ليوكوهاما أمام منافسه تاسوباكوساتسو غونما.

وخاض ميورا العديد من التجارب الاحترافية خارج اليابان، حيث انتقل إلى البرازيل عام 1982 في عمر الخامسة عشر عاما وبدأ مسيرته الكروية في عام 1986 مع فريق سانتوس.

Kazuyoshi Miura is 53 years old.



Today, he started for Yokohama FC, breaking the record of the oldest-ever player in a J.League first division match.



He's now played in five different decades. 🤯 pic.twitter.com/5P6nMJseve — B/R Football (@brfootball) September 23, 2020

ويعد ميورا من أوائل اللاعبين الذي مهدوا طريق مواطنيه للعب في الدوريات الأوروبية، بانضمامه إلى جنوى الإيطالي عام 1994.

وتألق ميورا على الصعيدين الآسيوي في مطلع التسعينيات حين اختير أفضل لاعب آسيوي، كما بدء مسيرته الدولية مع منتخب بلاده عام 1990، وسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية.