"بالتوفيق يا ضياء"... رسالة إلى أول لاعب إسرائيلي في الدوري الخليجي

يسعى نادي النصر الإماراتي لضم لاعب الوسط الإسرائيلي ضياء سبع، 27 عاما، ليكون أول لاعب إسرائيلي في الدوري الخليجي.

ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن النادي الإماراتي يقترب من التعاقد مع سبع، ذي الأصول العربية، الذي يلعب حاليا في صفوف نادي غوانزو الصيني.

وعلق أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الأمر بتدوينة على حسابه على "تويتر"، قال فيها: "بالتوفيق يا ضياء"، مرفقا بيانا صحفيا حول قرب انتقاله للنادي الإماراتي.

وتقول صحيفة "البيان" إن "المفاوضات بين العميد وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة"، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي".

وتابعت الصحيفة: "من المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

وينص الاتفاق على الاعتراف بحق كل دولة في السلام والسيادة والالتزام بتعزيز السلام والاستقرار ودعم جهود حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتجنب التهديد باستخدام القوة العسكرية لحل النزاعات.