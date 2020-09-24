الوداد المغربي يقترب من ضم نجل زيدان

وظهر البرازيلي روبرتو كارلوس وكيل اللاعب عبر فيديو وهو يقول: "أهلا الرئيس الناصيري أتحدث لك وأتمنى أن تنتهي صفقة ضم إنزو زيدان، لأن الفريق كبير في الدار البيضاء، يحيا الوداد".

Beaking

Enzo Zidane joins #Wydad.

Source: his agent Roberto Carlos pic.twitter.com/pQHACi9rUe — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 24, 2020

إنزو كان لاعبا منذ يناير/ كانون الأول الماضي في صفوف ألميريا الإسباني في الدرجة الثانية، وخاض 4 مباريات وفشل الفريق في التأهل لليغا.

وسبق لإنزو اللعب بقميص الفريق الأول لريال مدريد موسم 2016/2017 وسجل هدفا، كما لعب لأندية ديبورتيفو ألافيس ولوزان السويسري ورايو ماخداهواندا الإسباني أيضا.