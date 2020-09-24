الوداد المغربي يقترب من ضم نجل زيدان

وظهر البرازيلي روبرتو كارلوس وكيل اللاعب عبر فيديو وهو يقول: "أهلا الرئيس الناصيري أتحدث لك وأتمنى أن تنتهي صفقة ضم إنزو زيدان، لأن الفريق كبير في الدار البيضاء، يحيا الوداد".
Beaking— Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 24, 2020
Enzo Zidane joins #Wydad.
Source: his agent Roberto Carlos pic.twitter.com/pQHACi9rUe
إنزو كان لاعبا منذ يناير/ كانون الأول الماضي في صفوف ألميريا الإسباني في الدرجة الثانية، وخاض 4 مباريات وفشل الفريق في التأهل لليغا.
وسبق لإنزو اللعب بقميص الفريق الأول لريال مدريد موسم 2016/2017 وسجل هدفا، كما لعب لأندية ديبورتيفو ألافيس ولوزان السويسري ورايو ماخداهواندا الإسباني أيضا.
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