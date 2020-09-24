اللجنة المنظمة: لا تغييرات بشأن بطولة كأس أمم أوروبا والجميع يستعد للبطولة

أفاد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الرابطات الأوروبية لكرة القدم، والمدير العام للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في سان بطرسبورغ 2020، أليكسي سوروكين، بأنه لا توجد أية تغييرات بشأن البطولة، وجميع المدن المضيفة تستعد لهذا الحدث الرياضي الكبير.

وقال سوروكين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إنه "لا توجد تغييرات بشأن البطولة الأوروبية، هناك أمل فقط في أن يعود كل شيء إلى طبيعته".

وأضاف "بالطبع، قد يكون هناك انخفاض في عدد المتفرجين في مباريات البطولة، لكن لا أحد يعرف كيف سيبدو الوضع الوبائي في الصيف المقبل".

وأوضح أن "جميع المدن تستعد لكأس الأمم الأوروبية 2020، ولا توجد أية حالات رفض، ومن المقرر إقامة بطولة كاملة في الصيف المقبل".

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 12 حزيران/ يونيو إلى 12 تموز/ يوليو 2020.

ولكن في 17 آذار/ مارس 2020 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل موعد البطولة للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وبذلك ستقام البطولة الأوروبية، التي تحتفظ باسم "يورو 2020"، في 12 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 11 تموز/ يوليو 2021.